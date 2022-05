​Ligue 1: Casa Sports en danger chez l’AS Douane, duel à distance Génération Foot et Jaraaf

En creusant l’écart de 6 points sur ses poursuivants directs, Génération Foot et Jaraaf (33 pts), le Casa Sport (39 pts) va défier l’AS Douane, avec l’ambition de décrocher une 3ème victoire consécutive. L’équipe de Ziguinchor fera face à une AS Douane, blessée. Les Gabelous, qui sortent d’une défaite face à la Linguère (0-1), ont une revanche à prendre sur les Ziguinchorois, vainqueur à l’aller (1-2).



Duel à distance Génération Foot / Jaraaf

Le Casa hors de portée, Génération Foot (2ème, 33 pts +10) et Jaraaf (3ème, 33 pts +7) se disputent la 2ème place. Défait lourdement à domicile par Diambars (1-3), GF va tenter de se relancer ce samedi à Mbao face à l’US Gorée (10ème, 23 pts).

Le Jaraaf, éliminé en 32èmes de finale de la Coupe du Sénégal par le petit poucet Cayor Foot (1-2), est en quête d’une 4ème victoire consécutive à Louga ce dimanche face au Ndiambour (11ème, 22 pts), qui reste sur deux victoires de rang.



Le tenant du titre, Teungueth FC (9ème, 24 pts), qui s’est donné une bouffée d’oxygène face à Dakar Sacré Cœur (2-0), après deux défaites successives et 2 nuls, accueille ce dimanche la lanterne rouge, Mbour Petite Côte (14ème, 17 pts). Le premier non relégable, le CNEPS (12ème, 21 pts), reçoit l’AS Pikine (7ème, 27 pts).