​Ligue 1 : Clasico de feu Jaraaf / Casa, à Iba Mar Diop

Après un nul et deux défaites consécutives, le Jaraaf accueille le Casa Sports, pour renouer avec le succès. Le Casa Sports, seule équipe invaincue du Championnat, cherche un 4ème succès consécutif. Ce clasico du Sénégal s’annonce palpitant.



Le Casa disposant de la meilleure défense (7 buts encaissés) fera face au Jaraaf, la deuxième meilleure attaque de Ligue 1 (17 buts), avec dans ses rangs l’attaquant Bouly Junior Sambou.



De son côté, le Casa Sports pourra aussi compter sur son buteur Raymond Diémé Ndour (5 buts). En cas de victoire sur le Casa, le Jaraaf se hisserait provisoirement à la 3ème place, en attendant Guédiawaye FC (3ème, 23 pts) / Diambars (10ème, 18 pts), prévu dimanche. Guédiawaye FC et Diambars visent chacun une victoire, après deux défaites concédées respectivement devant l’AS Douane et Teungueth FC, rapporte le quotidien sportif « Stades ».



Génération Foot, en quête d’un 4ème succès de rang

Si le Casa chute devant le Jaraaf, Génération Foot (1er, 29 pts) va creuser l’écart de trois points en cas de victoire des Grenats sur la Linguère (6ème, 20 pts), tenue récemment en échec par le Jaraaf (1-1, 15ème journée).



Génération Foot est en quête d’une 4ème victoire consécutive face aux Samba-Linguère, qui tentent de renouer avec le succès, après leur victoire devant Mbour Petite Côte (2-0, 14ème journée).