​Ligue 1 : Génération Foot championne à mi-parcours pour la 3ème fois

Avant la 13ème journée, cinq clubs, à savoir Génération Foot, Jaraaf et Casa Sports se disputaient le titre honorifique. Génération Foot réussira à le décrocher, en étant cette saison la sixième équipe à occuper le fauteuil de leader, après Diambars, Teungueth FC, Casa Sports, Jaraaf et Guédiawaye FC.



Jaraaf, la dernière équipe qui convoitait la 1ère place face au CNEPS, s’est incliné lundi et reste à la 5ème place. Relégués à la 3ème place, les protégés d’Olivier Perrin, sont allés écraser Mbour Petite Côte, (4-1, 13ème, journée) pour devenir champion à mi-parcours de la L1 (6 victoires, 5 défaites, 2 défaites). Selon « Stades » ce sera leur 3ème titre honorifique depuis l’accession du club en Ligue 1.



Promu en Ligue 1 en 2016-2017, Génération Foot avait dominé la phase aller du Championnat. Les Grenats avaient aligné sept victoires, quatre nuls et deux défaites pour être champion à mi-parcours.



La saison suivante (2017-2018), Génération Foot avait bien démarré le championnat. Les Grenats qui caracolaient en tête du classement jusqu’à la 20ème journée, finira par perdre le fauteuil du leader. En fin du championnat, GF termine à la deuxième place derrière le Jaraaf.



Pour sa sixième saison dans l’élite, Génération Foot aura-t-elle les épaules assez larges pour maintenir la cadence et décrocher son deuxième titre ?