​Ligue 1 : Guédiawaye FC et AS Pikine à la traîne, la banlieue larguée

Récemment tenu en échec par l’AS Pikine (0-0) dans le derby de la banlieue, Guédiawaye FC (3ème, 23 pts) a courbé l’échine devant l’AS Douane (0-1), grâce au but de Moussa Sow. Avec cette deuxième victoire d’affilée, l’AS Douane (19 pts) grimpe à la 9ème place et GFC cale au 3ème rang, malgré la défaite à 6 longueurs des leaders.



L’autre équipe de la banlieue, l’AS Pikine (22 pts), scotchée à la 4ème place, a été humiliée chez elle par Dakar-Sacré Cœur (0-2). Ce succès permet aux Sicapois de mettre fin à une série de 7 matchs sans victoire (4 nuls, 3 défaites), alors que Pikine est à 7 points de la tête.



1ère victoire de Ndiambour à l’extérieur

La Linguère n’a pas réussi à prendre sa revanche sur le Jaraaf, vainqueur à l’aller (0-2). Pourtant, les Samba-Linguère avaient mené au score dans les dernières minutes par le Gambien Modou Manneh (1-1). Avec ce nul, Jaraaf (21 pts) et Linguère (20 pts) calent respectivement aux 5ème et 6ème places, rapporte « Stades ».



Enfin, le dernier Ndiambour (14ème, 12 pts) a signé sa première victoire à l’extérieur devant l’US Gorée (1-0), grâce au buteur Pape Souleymane Dione, pour mettre fin à une série de 7 matchs sans succès (3 défaites, 4 nuls). L’US Gorée (19 pts) chute au 8ème rang.