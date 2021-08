​Ligue 1 : Messi attendu comme un roi à Reims

Baptême royal à Reims: non loin de la cathédrale qui a abrité le sacre de nombreux monarques de France, Lionel Messi devrait disputer ses premières minutes comme Parisien ce dimanche.

L'événement, à répercussion mondiale, marque le début d'une nouvelle ère pour le PSG et le Championnat de France, qui n'a jamais vu passer un joueur d'un tel calibre.



Cet été, le sextuple Ballon d'or, considéré comme l'un des meilleurs footballeurs de l'histoire, est arrivé libre du FC Barcelone, dont il portait les couleurs depuis ses 13 ans.



Dispensé des deux rencontres du PSG jouées depuis son arrivée, pour se remettre à niveau physiquement après ses congés, l'Argentin de 34 ans s'est bien intégré dans le vestiaire parisien.

Il dégage "une énergie incroyable", a souligné son entraîneur Mauricio Pochettino qui le voit "heureux". Maintenant, c'est le public qui veut apprécier le phénomène, qui devrait être aligné aux côtés de Neymar.



Et de Kylian Mbappé ? Le feuilleton de son avenir a connu des rebondissements dans la semaine, le PSG évoquant pour la première fois son départ avant la clôture du mercato, le 31 août.