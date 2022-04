​Ligue 1: la LSFP demande sa part des retombées de la CAN

L’ancien Directeur technique national (DTN) souligne que le championnat doit être valorisé et vendu par les dirigeants qui ne doivent pas se contenter de ce qui se passe à l’extérieur. « Nous venons de gagner pour la première fois la Coupe d’Afrique des Nations. Il faut qu’il ait des dividendes, des retombées, par rapport à ce sacre pour notre football local. On a eu la chance d’avoir un championnat très relevé. Il s’agit maintenant de mieux le vendre », a soutenu Amsatou Fall, Directeur exécutif de la LSFP.



« Cette année, je pense qu’on a fait l’une des meilleures saisons, parce que sur un match chaque équipe peut gagner l’autre. Teungueth FC a eu une défaite contre le CNEPS Excellence (0-1, 18ème journée. A l’époque, le CNEPS était premier relégable. Je suis persuadé que sur 4, voire 5 matchs, le CNEPS ne peut pas gagner l’autre. C’est valable en Ligue 1, comme en Ligue 2 », a-t-il indiqué.



Report de la Coupe de la Ligue ?

La Coupe de la Ligue pourrait être reportée jusqu’à la saison prochaine. « La prochaine réunion de bureau, on va en parler. Mais, il y a de fortes chances, cette année, qu’on la mette en stand-by pour attendre l’année prochaine », a-t-il confié dans « Stades ».