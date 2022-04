​Ligue 1 : le Casa Sports chute pour la première fois de la saison, GFC quitte le podium

Une série devait prendre fin, ce samedi 2 avril au Stade Iba-Mar Diop. D’un côté, un Jaraaf qui restait sur trois matchs sans victoire. De l’autre, le Casa Sports seule équipe qui n’avait pas encore connu la défaite. Le tout, un Classique du Championnat national sénégalais. Telle était l’affiche de cette 16e journée de Ligue 1.



Après une première partie de saison pour le moins brillant, le Casa Sports s’est incliné pour la première fois dans l’antre du Jaraaf (1-0). Menés au score à la 38e minute après le 10e but de la saison de Bouly Junior Sambou, actuel meilleur buteur du Championnat, les hommes d’Ansou Diadhiou n’ont jamais pu revenir à la marque.



Grâce à ce résultat qui lui permet de retrouver la saveur du succès après deux défaites et un match nul lors de ses trois derniers matchs, le Jaraaf (3ème, 24 pts) remonte provisoirement à la 3e place du classement. De son côté, le Casa Sports (2ème, 29 pts), malgré cette première défaite reste à un point de Génération Foot qui a fait un match nul (0-0) contre La Linguère. Les académiciens occupent toujours la première de la Ligue 1 (1er, 30 pts).



Diambars a largement battu, Guédiawaye FC (3-0). Les académiciens occupent la 7ème place, alors que les Crabes ont concédé une deuxième défaite consécutive et chutent à la 5ème place, derrière l’AS Pikine (4ème, 23 pts), qui a fait un match nul (2-2) devant Mbour Petite Côte (13ème, 14 pts). Diambars FC a pris sa revanche sur le GFC qui l’avait battu à l’aller, à Mbour, (3-0). Les académiciens ont répondu au coup avec le même nombre de buts.



Au stade Alboury Ndiaye, le Ndiambour et le CNEPS ont partagé le point du nul (1-1). Les Lougatois occupent la dernière place du classement (14ème, 13 pts), tandis que le CNEPS reste toujours premier non relégable (12ème, 15 pts).