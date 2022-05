​Ligue 1 : le Casa Sports tout proche du titre

Casa Sports pourrait être sacré avant terme, en cas de victoire face à Ndiambour, combinée à des nuls ou défaites du Jaraaf et Génération Foot. De son côté, Ndiambour (12ème, 25 pts) essaiera de décrocher une deuxième victoire devant les Ziguinchorois pour sortir de la zone rouge.



Quant au Jaraaf (2ème, 38 pts), après deux nuls de suite, devra se réveiller avec un succès devant Dakar Sacré Cœur (10ème, 27 pts). La mission ne sera pas facile pour l’équipe de la Médina pour vaincre les académiciens de Sacré Cœur, requinqués depuis l’arrivée du coach Hassane Fall. Dakar SC s’est donné un bol d’air en alignant deux succès de rang et un nul.



Eliminée comme le Jaraaf en Coupe du Sénégal, Génération Foot (3ème, 37 pts), n’a plus son destin en main, avant d’affronter Guédiawaye FC (4ème, 35 pts), qui vise le podium.

L’autre équipe de la Banlieue dakaroise, l’AS Pikine (6ème, 33 pts), vise la passe de trois face à l’US Gorée, qui avait contraint au nul le leader casaçais lors de la 23ème journée.



Mbour Petite Côte / CNEPS, derby des derniers

Enfin la lanterne rouge, Mbour Petite Côte (14ème, 17 pts), après 5 défaites d’affilée, offre l’hospitalité au premier relégable CNEPS (13ème, 24 pts), dans un derby de la région de Thiès. Le CNEPS, après deux défaites de suite essuyées, pourra quitter la zone rouge en cas de succès sur Mbour PC et croire davantage au maintien.