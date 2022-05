​Ligue 1 : le Jaraaf lorgne la première place, Casa Sports défie Diambars

Le Jaraaf (2ème, 36 pts) démarre sa course au titre, ce samedi, avec la réception de Teungueth FC (8ème, 27 pts), alors que le leader Casa Sports (39 pts) et le 3ème Génération Foot (34 pts) accueillent respectivement Diambars (6ème, 30 pts) et Ndiambour (12ème, 22 pts), ce dimanche, en 22ème journée de Ligue 1.