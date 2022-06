​Ligue 1 : le champion Casa Sports boucle avec une défaite à domicile

Le Casa Sports a fêté sa consécration dans une ferveur indescriptible devant plusieurs supporters et en présence du Gouverneur de la région, du ministre des Sports et du sélectionneur national Aliou Cissé. Le Casa Sports a bouclé la saison avec une première défaite de la saison à domicile (1-2) devant Guédiawaye FC (41 pts), devenu 4ème.



Pour sa part, le Jaraaf (45 pts), a sécurisé deuxième place en prenant sa revanche sur le CNEPS (2-0). Génération Foot (3ème, 42 pts) qui guettait la 2ème place, a été contraint au nul (0-0) par la lanterne rouge, Mbour Petite Côte (14ème, 18 pts).



Comme à l’aller (2-0), Diambars (8ème, 34 pts) a encore battu l’US Gorée (1-0) pour sa neuvième victoire de la saison. Dakar Sacré-Cœur (9ème, 29 pts) a remporté sa 3ème victoire à l’extérieur devant la Linguère (2-1). L’AS Douane s’est séparée du 13ème et relégué Ndiambour (13ème, 25 pts) par une victoire.

Enfin, l’AS Pikine a chuté à domicile face à Teungueth FC (2-3). Une défaite qui fait chuter les Pikinois à la 5ème place.



Meilleur buteur



13 buts : Ngagne Fall (Génération Foot), Bouly Junior Sambou (Jaraaf)

9 buts : Paul Valère Bassene (Teungueth FC)

7 buts : Alassane Diallo (Gorée), Raymond Diémé Ndour (Casa Sports), Mélèye Diagne (Diambars), El Hadji Latyr Ndiaye (Douane)