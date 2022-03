​Ligue 1 : le match Guédiawaye FC contre AS Pikine, prévu au Stade Abdoulaye Wade, reporté à cause du Forum mondial de l’eau

Programmé pour servir de match-test en vue de la double confrontation Sénégal contre Egypte (25 mars et 29 mars 2022), comptant pour les barrages de la Coupe du Monde, le derby Guédiawaye FC contre AS Pikine a été reporté à cause du Forum mondial de l’eau, selon un communiqué la Fédération Sénégalaise de Football (FSF).



« La FSF informe qu’en raison de l’organisation du Forum Mondial de l’Eau qui se tient à Dakar du 21 au 26 mars 2022, le match de football devant opposer Guédiawaye FC à l’AS Pikine le 23 mars 2022 au Stade Abdoulaye Wade a été annulé. La LSFP, en rapport avec les deux clubs concernés, décidera de la reprogrammation prochaine de cette rencontre », précise le communiqué.