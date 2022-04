​Ligue 1 sénégalaise: Génération Foot reprend son fauteuil de leader

Victorieux de Génération Foot la journée précédente 1-0, le Casa Sports n’a pas pu enchaîner face à la Linguère lors de la 18ème journée de la Ligue 1. A Saint-Louis, le Casa Sports, a arraché le point du match nul devant la Linguère (1-1). Le club de la Casamance ne repart qu’avec un point de son déplacement à Saint-Louis où il a affronté une de la Linguère très solide à domicile.



Avec ce nul, le Casa Sports (33 pts +9) se fait rattraper aux points par Génération Foot qui a battu à domicile de l’AS Pikine 2-0. Les Grenats comptent cependant un meilleur résultat sur la différence des buts (33pts +13).



Le match phare de la 18e journée de la Ligue 1, le derby mbourois, a été remporté, par Mbour Petite Côte. L’académie de Saly a été battue par MPC (1-0). Avec cette victoire, l’équipe de la Petite Côte retrouve le souffle, après une série de 5 défaites consécutives et deux nuls. Les « Pelicans » remontent à la 13ème place et restent à un point de CNEPS Excellence (12ème, 18 pts).



Du côté de Dakar, le Jaraaf de Dakar s’est réveillé, en s’imposant (1-0) face à l’As Douanes. Et c’est encore Bouly Junior Sambou (11 buts) qui a donné le sourire aux Vert et blancs de la Medina.