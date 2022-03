​Ligue 1 sénégalaise : Guédiawaye FC / Casa Sports pour le titre de champions de la phase aller

Récent vainqueur de la Linguère dans le duel des promus (0-1, 12ème journée), le Guédiawaye FC est en quête d’un deuxième succès de rang sur le Casa Sports (5ème, 20 pts), seule équipe invaincue du championnat. Si le GFC voudra garder la tête, le Casa Sports, après 4 matchs nuls consécutifs, tentera de renouer avec le succès, pour éventuellement la 1ère place.



Génération Foot à l’affut pour reprendre le fauteuil

En perdant le fauteuil de leader face à Dakar-Sacré Cœur (0-0, 12ème journée), Génération Foot (3ème, 20 pts) convoite aussi la 1ère place, en cas de victoire face à Mbour Petite Côte (10ème, 13 pts), battus récemment par le Jaraaf (0-2). A égalité avec l’AS Pikine (chacun 20 pts), Génération Foot devra prier pour des contreperformances de ces derniers et aussi du leader Guédiawaye FC pour espérer reprendre le fauteuil.



Dakar-Sacré Cœur (9ème, 13 pts), reste sur 5 matchs sans succès (2 défaites et 3 nuls), et la lanterne rouge Ndiambour (14ème, 8 pts) reçoivent respectivement la Linguère (8ème, 15 pts) et l’AS Douane (12ème, 12 pts).



La phase aller de la Ligue 1 sera clôturée, lundi 14 mars 2022, au stade Maniang Soumaré, avec CNEPS (13ème, 11 pts) contre Jaraaf (4ème, 20 pts).