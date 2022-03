​Ligue 1 sénégalaise : Guédiawaye FC prend les rênes du championnat

Après deux nuls consécutifs, le Guédiawaye Football club est allé battre la Linguère (1-0), dans le duel des promus. Les protégés de Souleymane Diallo ont réussi un grand exploit en infligeant à la Linguère sa première défaite à domicile, jusque-là avec 4 victoires et 2 nuls à Saint-Louis.



L’AS Pikine se hisse à la 2ème place

Une semaine après avoir passé ses nerfs sur l’US Gorée (0-4), l’AS Pikine (20 pts) a enchaîné une 2ème victoire en battant 1-0 la lanterne rouge Ndiambour (14ème, 8 pts). Les Pikinois montent sur la 2ème place du podium.



De son côté, le Jaraaf a mis fin à une série de 4 matchs nuls en s’imposant à domicile devant Mbour Petite Côte (2-0). Cette 3ème victoire enregistrée à domicile, hisse le Jaraaf à la 4ème place Mbour PC chute au 10ème rang.



Le duel des Académiciens entre Génération Foot et Dakar-Sacré Cœur n’a pas connu de vainqueur (0-0). Avec ce 2ème nul d’affilée, GF quitte la 1ère pour la 3ème place. Dakar SC bondit de la 10ème pour la 9ème place.



L’US Gorée (16pts) est allée battre l’AS Douane (2-0), grâce à un doublé d’Alassane Diallo. L’attaquant des insulaires (5 buts) devient 2ème meilleur buteur de la Ligue 1, derrière Bouly Junior Sambou du Jaraaf (8 buts). Ce succès permet aux Goréens de quitter la 8ème place pour la 6ème.



En remportant le derby régional de Thiès devant le CNEPS (0-3), Diambars a renoué avec la victoire 10 journées après sa première victoire devant le Ndiambour (3-0, 1ère journée). Avec cette 2ème victoire décrochée à domicile, Diambars quitte la 1ère place relégable et grimpe au 11ème rang. Le CNEPS, lui reste sur 7 matchs sans succès (3 nuls, 4 défaites) et devient 1er relégable.