​Ligue 1 sénégalaise: duel d’Académiciens entre Génération et Dakar-Sacré Cœur

Après avoir partagé les points ave Guédiawaye FC (1-1, 11ème journée), Génération Foot veut renouer avec le succès après 3 victoires consécutives. Génération Foot accueille ce samedi Dakar Sacré Cœur, qui n’a gagné aucun de ses 4 dernières sorties (2 défaites, 2 nuls).



Génération Foot veut un 3ème succès sur DSC, à Déni

Les deux formations se sont rencontrées à 7 reprises. Chacune d’elles en a remporté 3 et concédé un match nul. Au total, sur ces 7 matchs, Génération Foot et Dakar Sacré Cœur ont inscrit 14 buts, 7 pour chacun.

Selon « Stades » sur les 4 matchs joués à Déni, Génération Foot en a remporté 2, concédé 1 match nul et 1 défaite. Les Grenats y ont aussi inscrit 5 buts en 7 rencontres.



Casa / TFC, choc des champions

Invaincu cette saison, le Casa Sports reste sur 4 nuls d’affilée, avant d’affronter le Teungueth FC, ce samedi. Vainqueur de la Coupe du Sénégal 2021, le Casa compte 3 victoires et 3 nuls à domicile. Le TFC, qui reste actuellement sur 4 matchs sans succès, tentera de se relancer pour infliger au Casa sa première défaite à domicile et de la saison.



AS Pikine et Jaraaf à l’affût

Après avoir passé ses nerfs sur l’US Gorée (0-4, 11ème journée), l’AS Pikine (4ème, 17 pts) accueille la lanterne rouge Ndiambour (14ème, 8 pts). Les Pikinois cherchent un 2ème succès d’affilée sur les Lougatois, restés sur 2 nuls de rang.



Le Jaraaf (5ème, 17 pts) et son meilleur buteur Bouly Junior Sambou (8 buts) visent le podium avec la réception des Pélicans de Mbour Petite Côte (9ème, 13 pts).



Enfin, Diambars (13ème, 9pts) et l’AS Douane (11ème, 12 pts) accueillent respectivement le CNEPS (12ème, 11 pts) et l’US Gorée (8ème, 13 pts).



Programme 12ème journée



Samedi 5 mars 2022

16h30 : Jaraaf / Mbour PC



Diambars / CNEPS Excellence



AS Douane / US Gorée



Casa Sports / Teungueth FC



Génération Foot / Dakar SC



Dimanche 6 mars 2022



16h30 : Linguère / Guédiawaye FC



AS Pikine / Ndiambour