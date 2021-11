​Ligue 2 – 1ère journée: 8 buts marqués, aucun succès à l’extérieur et réconciliation entre Uso et Stade de Mbour

8 buts inscrits, 3 nuls vierges d'entrée

Le lancement de la première journée de Ligue 2 sénégalaise a été loin d’être spectaculaire. Seulement 8 buts ont été marqués en 7 rencontres. Le total de buts a été faible. 3 matchs se sont soldés par des scores vierges. Il s'agit des duels Oslo FA / Keur Madio, DUC/ Thiès et Jamono Fatick / Niary Tally. Le taux a été amélioré à la suite de la victoire de la Renaissance de Dakar contre SONACOS (2-1) et celle du Stade de Mbour face à l'US Ouakam (2-1). Les deux dernières affiches ont offert 6 réalisations, soit 3 buts dans chacune d’entre elles.



Aucun succès à l’extérieur

Cette première journée a été également marquée par la solidité des équipes dans leur propre fief, car aucune d’elles n’a perdu à domicile. Mieux, quatre clubs ont gagné sur leur terrain. Il s’agit de Wali Daan contre Demba Diop FC (1-0), Amitié FC contre Port (1-0), Renaissance de Dakar contre Sonacos (2-1), stade de Mbour face à l’US Ouakam (2-1).



Réconciliation Stade de Mbour/ US Ouakam

Le fait majeur a été noté au stade Fodé Wade de Saly. Il s’agissait des retrouvailles entre Stade de Mbour et US Ouakam. Ce match éveillait les douloureux souvenirs du 15 juillet 2017 avec les 8 supporters mbourois décédés au stade Demba Diop lors de la finale de la Coupe de la Ligue. Lundi dernier, les deux formations ont posé un acte majeur vers la paix et la réconciliation.



Selon le quotidien sportif « Stades », les deux Jaraaf (celui de Mbour et celui de Ouakam) étaient venus assister à la rencontre marquée par une minute de silence à la mémoire des victimes.