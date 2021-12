​Ligue 2 – 3ème journée : Stade de Mbour / NGB, duel des relégués

Ce samedi, le siège de leader de la L2 pourrait changer d’occupant, en attendant la fin de la journée dimanche avec le « choc des relégués », Stade de Mbour (1er, 6 pts) – NGB Niary Tally (3ème, 4 pts). En effet, 4 équipes sont en position de pouvoir s’emparer de la 1ère place au classement. Et deux d’entre elles se feront directement face : Renaissance (5ème, 4 points) et Keur Madior (2ème, 4 points).



3ème au classement avec 4 points, Jamono de Fatick également a l’opportunité, ce samedi, de s’emparer de la première place du classement. Pour cela, les Fatickois doivent s’imposer à domicile contre la Sonacos (9ème, 1 point). Ce qui n’est pas gagné d’avance face à des « Huiliers » décidés à signer leur premier succès.

Même l’un des promus, Wally Daan (6ème, 4 points) peut prétendre se hisser tout en haut de la hiérarchie, à condition cependant de signer un deuxième succès sur son terrain de Maniang Soumaré après son baptême du feu réussi face à Demba Diop FC de Mbour. Mais, en face, il y aura le Port qui court derrière sa première victoire de la saison.



Le stade Maniang Soumaré de Thiès verra également à l’œuvre, l’autre promu, Oslo FA qui continuera son apprentissage du football professionnel en rendant visite ce samedi à Amitié FC de Thiès. Après 2 nuls, le club dakarois tient le coup pour le moment. Et ne se privera certainement pas de jouer un coup à son hôte du jour qui l’occasion se présente.



A l’autre extrémité du classement, se feront face les deux derniers, Duc (13ème, 1 pt) et Demba Diop (lanterne rouge et seule équipe de L1 et L2 confondues à n’avoir pas enregistré le moindre point). Il est vrai qu’on n’est qu’en début de saison, mais il est important pour l’une et l’autre équipe de ne pas se laisser distancer trop tôt. Chacune se battra alors pour coller au peloton.



Cette 3ème journée sera clôturée dimanche par le choc entre les deux relégués, Stade de Mbour et NGB Niary Tally qui ont déjà annoncé la couleur.



Le programme : Samedi 11 décembre

à 16h 30 à Massène Sène : Jamono de Fatick – Sonacos

à Amadou Barry : Duc – Demba Diop FC

Maniang Soumaré à 15h : Amitié FC – Oslo FA

à 17h : Wally Daan – Port

à Alassane Djigo : Renaissance – Keur Madior



Dimanche 12 décembre

à 16h30 à Fodé Wade : Stade de Mbour – NGB

à Amadou Barry : US Ouakam – Thiès FC