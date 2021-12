​Ligue 2 – 3ème journée : le Stade de Mbour enregistre son 3e succès consécutif

Trois sur trois et 9 points au compteur ! Le Stade de Mbour a signé ce dimanche son troisième succès en autant de journées en L2, face à son camarade de relégation, NGB (2 – 0). Seule équipe des deux ligues professionnelles à avoir réussi un carton plein, le Stade de Mbour fait donc une première échappée en tête de la L2 avec 9 points. Avec 4 longueurs d’avance, sur leurs suivants les plus immédiats, les Stadistes sont plus que jamais dans leur projet de retrouver la L1 dès la fin de cette saison. Mais la course est encore longue et plein de choses peuvent arriver en route.



Déjà que l’US Ouakam, autre sérieux candidat a lancé sa saison en signant son premier succès ce dimanche aux dépens de Thiès FC. Oslo FA (5pts) a réalisé une bonne opération. Le promu est allé battre à Thiès (1-2) Amitié FC (10ème). Le Dakar Université Club (DUC) a dominé Demba Diop FC (1-0).



Quant à la Sonacos, elle a créé l’une des surprise en allant s’imposer (0-1) devant Jamono Fatick (4pts).



A noter que Demba Diop FC n’a toujours pas enregistré le moindre point.



Tous les résultats :

Stade de Mbour – NGB 2 – 0

US Ouakam – Thiès FC 1 – 0

Jamono de Fatick – Sonacos 0 – 1

Duc – Demba Diop FC 1 – 0

Amitié FC – Oslo FA 1 – 2

Wally Daan – Port 1 – 1

Renaissance – Keur Madior 1 – 1