​Ligue 2 : Duel de promus Oslo FA / Wally Daan

A l’aller, le leader s’était imposé (2-0, 5ème journée). En perte de vitesse, Oslo FA, champion du Nationale 1, reste sur 4 matchs d’affilée sans succès (3 nuls, 1 défaite) et un dernier succès contre le Port (1-0, 13ème journée).



Stade de Mbour / Sonacos, bataille pour la 2ème place

En guettant un faux pas du leader, Stade de Mbour (2ème, 31 pts) et Sonacos s’affrontent dans un choc au sommet pour la 2ème place. La Sonacos, qui peut décrocher la 2ème place, mise sur l’efficacité de ses deux buteurs, l’avant-centre Pape Lansana Mansaly et le milieu excentré Abdoulaye Oualy, co-deuxièmes meilleurs buteurs de Ligue 2 (7 buts), derrière Alassane Ndiaye de la Renaissance (8 buts).



Demba Diop (4ème, 27 pts), qui avait chuté lors de sa dernière sortie, vise le rachat face au Thiès FC (11ème, 18 pts). En bas du tableau, il y aura Amitié FC (12ème, 18 pts) / Renaissance (14ème, 15 pts).



La 18ème journée sera clôturée lundi avec trois belles affiches. Après s’être incliné lors de la dernière sortie, Niary Tally (10ème, 19 pts) aura à cœur de se réconcilier avec ses supporters, avec la réception de l’US Ouakam (5ème, 22 pts).

Le Port (6ème, 22 pts) cherche une 3ème victoire de rang, avec la réception du DUC (13ème, 17 pts). Pour sa part, Keur Madior (7ème, 21 pts) jouera Jamono Fatick (8ème, 20 pts).