​Ligue 2 : Sonacos se rapproche de la Ligue 1, Niary Tally et Renaissance tout proches du National 1

La Sonacos (43 pts) a fait un grand pas vers l’élite. Leader de la Ligue 2, le club diourbelois est allé s’imposer (2-3) devant Keur Madior (9ème, 29 pts). Cette défaite maintient Keur Madior dans la deuxième moitié du tableau.



Les « Huiliers » (1er, 43 pts) ont creusé l’écart par rapport à leurs poursuivants qui s’affrontaient dans un duel direct. Wally Daan (2ème, 40 pts) et le Stade de Mbour (3ème, 39 pts) se sont neutralisés par un nul vierge (0-0), au stade Maniang Soumaré.



La Ligue 2 n’a pas encore livré ses premiers verdicts concernant le titre et la relégation. Niary Tally (14ème, 21 pts -11) et Renaissance de Dakar (13ème 21 pts -9) se rapprochent de la relégation. Les Galactiques ont perdu un duel décisif (2-1), devant Amitié FC.



Niary Tally redevient lanterne rouge, parce que Renaissance Dakar a fait match nul (0-0) contre Thiès FC (11ème, 27 pts). Ces deux formations dakaroises doivent encore lutter pour se sauver, tout comme Jamono Fatick (12ème, 25 pts) qui a chuté (0-1) à domicile contre le DUC (8ème, 31 pts).