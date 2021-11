​Ligue 2 : Wali Daan / Sonacos, l’attraction de la 2ème journée

Battue d’entrée par la Renaissance de Dakar (1 – 2), la Sonacos de Diourbel tentera de se relancer ce samedi à domicile face à Wali Daan de Thiès, lors de la 2ème journée de Ligue 2. Sauf que les promus thiessois ont bien entamé leur parcours dans le foot professionnel en battant Demba Diop FC lors de leur baptême du feu (1 – 0). C’est forcément très ambitieux qu’ils débarqueront au stade Ely Manel Fall pour confirmer. Mais les « Huiliers » seront déterminés à être maîtres à domicile.



Dans le second match de ce samedi, Keur Madior qui avait ramené un nul de son déplacement à Dakar chez Oslo FA, cherchera sa première victoire face à Amitié FC de Thiès, vainqueur d’entrée du Port (1 – 0).

La Renaissance de Dakar, qui joue dimanche, tentera de rééditer son bel exploit après avoir renversé la Sonacos (2-1), lors de la 1ère journée. NGB de Niary Tally affronte le DUC ce samedi. Demba Diop de mbour accueille Jamono Fatick.



La journée de Ligue 2 sera clôturée lundi avec deux belles affiches : US Ouakam / Oslo FA et Thiès FC / Stade de Mbour.



Le programme : Samedi 17 novembre



à 16h30 à Ely Manel Fall : Sonacos – Wallidaan ;

à Fodé Wade : Keur Madior – Amitié FC



Dimanche 28 novembre

à 16h30 à Alassane Djigo : Port – Renaissance ;

à Fodé Wade : Demba Diop FC – Jamono de Fatick ;

à Ibrahima Boye : Duc – NGB



Lundi 29 novembre

à 16h30 à Amadou Barry : US Ouakam – Oslo FA ;

à Maniang Soumaré : Thiès FC – Stade de Mbour