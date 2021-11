​Ligue Pro: la LSFP tire le bilan de la première journée et lance sa deuxième affiche

La Ligue Pro de football a commencé une série d'innovations pour rendre la Ligue Pro plus attractive afin de vendre le championnat local. Selon Amsatou Fall, Directeur Exécutif de la Ligue Sénégalaise de Football Professionnel, « la Ligue a une nouvelle vision édictée par son président et ses collaborateurs ».



Le président de LSFP, Mouhamed Djibril Wade et ses collaborateurs ont apporté des innovations pour rendre le championnat plus attractif et spectaculaire. Ils vont organiser avant chaque match d’ouverture, une conférence de presse et une réunion technique. Après le derby de la banlieue qui opposait Guediawaye FC à l'AS Pikine, la Ligue Pro l'a refait pour le match Teungueth FC contre Diambars.



La Ligue professionnelle de football a noué un partenariat avec plusieurs entités pour mettre en lumière le match d'ouverture en chaque journée de championnat. "On a noué un contrat tripartite avec la RTS, la Fédération sénégalaise de Football et la Ligue professionnelle. Dans les termes du contrat, c'est un grand match par week-end. Dans le championnat, on peut avoir une journée avec deux ou trois matchs. Certainement, dans les prochaines négociations, on va s'en ouvrir à la RTS pour avoir un match le samedi et un match le dimanche", a dit Pape Momar Lo, vice-président chargé de la Compétition et de la Communication de la LFSP.



Selon lui, ces innovations participent à une meilleure attractivité, à une meilleure promotion le football sénégalais.



Pour l'évaluation de la première journée, Pape Momar Lo indique que l'organisation a été une réussite. "Du point de vue organisationnel, entre Guédiawaye FC, AS Pikine et la Ligue, l'organisation s'est très bien passée. En amont, nous avions fait des réunions techniques avec l'AS Pikine, Guédiawaye et la Ligue, pour qu'ensemble qu'on vérifie le schéma organisationnel et sécuritaire. Au finish, après l'évaluation, on s'est rendu compte que ça s'est bien passé du point de vue organisationnel, sécuritaire et de l'éthique sportive", dit-il.



Toutefois, il note qu'il y a des points à améliorer à sur le plan organisationnel. "Il y a encore des efforts à faire sur le plan organisationnel. Cet après Après-midi, on a une réunion du bureau pour approfondir l'évaluation sur les points négatifs, sur les points à améliorer ", souligne Lo.



90% de taux d'occupation des stades, près de 2 buts par match

Sur le plan sportif et technique, Amsatou Fall se dit satisfait des statistiques. "Les statistiques sont très édifiantes, nous avoisinons 2 buts par match, c'est extrêmement intéressant. Même au niveau international, la moyenne se situe entre 1,5 but par match à 2,5. Nous avons eu presque sur les 7 matchs, 13 buts. Nous ne sommes pas loin de 2 buts par match", se réjouit le technicien.



Il ajoute que les stades ont affiché plein lors de la première journée. "En terme de popularité, nous avons mesuré par rapport à la capacité globale de nos stades, nous étions à 90% de taux d'occupation, c'est pour dire que le public était là", a laissé entendre le directeur Exécutif de la Ligue Sénégal de Football Professionnel.



La LFSP a tenu une réunion technique avec les responsables des deux clubs, à savoir les entraineurs, les responsables de l’organisation et de la sécurité, les intendants et les 2 capitaines de chaque équipe pour l’organisation de la 2ème journée du championnat.