​Ligue Pro: le derby AS Pikine-GFC comme vitrine pour le lancement de la nouvelle saison

Le président Ligue sénégalaise de football professionnel et son équipe veulent marquer l’édition 2021-2022. Beaucoup d’innovations ont été apportées pour rendre le championnat plus attractifs en terme d'évènementiel également en terme de spectacle et de visibilité.



Pape Momar Lo, vice-président chargé de la Compétition et de la Communication est revenu sur les innovations pour la nouvelle saison. « Il nous faut changer notre façon d’organiser les compétitions, souvent on l’organisait de manière brutale. Le symposium nous a recommandé d’être beaucoup plus spectaculaire, plus attractif cette saison 2021-2022, qui sera ouverte par l’AS Pikine contre Guédiawaye FC », a-t-il expliqué.



Au niveau de la Ligue, dit-il, ils ont entamé plusieurs démarches pour que cette couverture soit un succès total. « Nous allons faire un focus sur des matchs phares tous les dimanches, tous les samedis pour promouvoir le spectacle promouvoir l’attractivité au niveau de notre championnat, qui est un excellent championnat du point de vue technique et tactique », a indiqué Pape Momar Lo.



Pikine / GFC, une bonne publicité de la LSFP

Pour l’ouverture de cette saison, la LSFP a décidé de démarrer sa saison, avec un seul match au programme. Le coach de GFC confie qu’il aborde ce derby avec sérénité. « Nous allons aborder ce match avec beaucoup de sérénité. C'est une rencontre d'une importance capitale parce que c'est l'entame de la compétition. Nous avons mis l'accent dans notre travail sur un volet important à savoir l'aspect défensif », a dit Souleymane Diallo.



« En tant que spécialiste de l'entraînement, ce genre de match demande un effort d'une intensité de telle sorte que les garçons en début de compétition ne vont pas digérer les charges d'entraînement. Nous n'aurons pas cette vitesse ou ce rythme avec lequel nous souhaiterions aborder le match contre Pikine », a fait savoir le coach de Guédiawaye FC.



Le capitaine de GFC indique que son équipe est prête sur tous les plans pour aborder le match contre Pikine.



L’entraineur de l’AS Pikine veut remporter le derby de la banlieue. « C’est un derby qu’on va jouer à fond, ce sera un match plaisant dans l’ensemble et on va le jouer et essayer de prendre les 3 points », a dit Massamba Cissé.



Il prône également le fair-play et la non-violence. « Il faut privilégier le fair-play parce que les matchs Guédiawaye contre Pikine, c’est tout le temps compliqué. C’est aux coachs, dirigeants et supporters d’apaiser les ardeurs et de faire en sorte qu’il y ait moins de violence ».



Cette saison, la Ligue Pro entend mettre les petits plats dans les grands pour faire du vrai professionnalisme en offrant les férus du football un alléchant derby de la banlieue en match d'ouverture devant opposer l’AS Pikine au Guédiawaye FC.