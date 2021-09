​Ligue africaine des Champions: mission difficile pour Teungueth FC

Les Rufisquois doivent sortir le grand jeu pour renverser la vapeur contre l’ASEC Mimosas. Teugeunth FC avait perdu à domicile (0-1) contre le club d’Abidjan. Ce sera une mission difficile pour les hommes de Youssouph Dabo. « Il va falloir aller gagner la 2e manche chez eux. L’année dernière, on s’est qualifié à l’extérieur dans des conditions plus difficiles et on sait ce qu’on fera. Il faut évacuer la déception, aller en tant que combattants et relever le défi », a déclaré le coach de Teungueth FC.



Les coéquipiers de Moutarou Baldé auront un énorme défi à relever face à l'ASEC Mimosas.

Julien Chevalier, l’entraineur des champions de Côte d’Ivoire en titre a confié que son équipe est déterminée à remporter le duel de ce dimanche face aux joueurs de Youssouph Dabo. «Il faut gagner pour assurer la qualification. Teungueth est une formation solide qui a les arguments pour renverser la tendance à Abidjan. Il ne faut pas qu’on déjoue. La mission est bien comprise, des joueurs, qui sont déterminés à marquer leur retour en Ligue des champions. On a eu une défense assez solide et on a su marqué (…) Le premier match est positif. On va se servir de cela. Nous sommes bien armés pour se qualifier », a déclaré l’entraineur de l’ASEC Mimosas.

Teungueth FC doit sortir la grosse artillerie pour espérer la qualification en phase de poules.