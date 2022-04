​Ligue des Champions : Karim Benzema bourreau d’Edouard Mendy

Chelsea d’Edouard Mendy a été battu à domicile par le Real Madrid (1-3) en match aller des quarts de finale de la Ligue des champions. Karim Benzema a réussi à faire tomber Edouard Mendy dans son antre où il n’avait pris aucun but sur les six matchs antérieurs qui se sont joués dans le stade du club londonien. Il est devenu la bête noire du portier sénégalais, puisque sur les 8 encaissés par Mendy en 20 matchs de Ligue des champions, la moitié a été inscrite par Benzema (4).



L’attaquant français met également fin à la longue série de clean-sheets de Mendy qui n’avait encaissé aucun but sur huit matchs antérieurs à Stamford Bridge. C’est la première fois que le meilleur gardien de la C1 de la saison dernière encaisse autant de buts dans un match de la compétition phare.



C’est une première pour lui d’encaisser plus d’un but en Ligue des champions depuis ses débuts. Le gardien de la CAN 2022 traverse des jours compliqués et n’a pas réussi à effacer sa mauvaise prestation du week-end dernier à domicile en championnat face à Brentford (1-4). Edouard doit se relever au plus vite pour ne pas laisser place au doute.