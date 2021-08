​Ligue des Champions et Coupe CAF: tirage au sort vendredi

L’édition 2021/22 de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération débutera vendredi puisque la Confédération africaine de football (CAF) a annoncé qu’elle procédera ce jour-là au tirage au sort des tours préliminaires dans les deux compétitions. Les matchs seront ensuite au programme à partir du 10 septembre.



Rappelons que l’Afrique du Sud, l’Algérie, l’Angola, la RD Congo, l’Égypte, la Guinée, le Maroc, le Nigeria, le Soudan, la Tanzanie, la Tunisie et la Zambie ont, grâce à leur meilleure position au classement CAF, le droit d’engager deux clubs dans chaque compétition contre un seul pour les autres associations membres.



Un certain nombre de formations devraient être exemptées du premier tour préliminaire, dont Al Ahly, double tenant du titre en LDC, et le Raja Casablanca, vainqueur de la dernière CDC et engagé en LDC cette saison.