​Ligue des Champions: l'UEFA pourrait supprimer le bonus accordé aux gros clubs dans la réforme

L'UEFA pourrait faire un changement pour sa nouvelle formule de la Ligue des champions. Si le format doit entrer en vigueur à partir de 2024, l'institution européenne réfléchit à une éventuelle modification du projet d'attribution de deux places en fonction du coefficient UEFA des clubs. Selon le Times, la réunion organisée le mois prochain s'annonce cruciale, alors que certaines personnalités font pression pour la modification du projet, voire l'abandon.



Une décision le 10 mai

Dans un premier temps, la réforme prévoyait que deux clubs ayant un bon coefficient UEFA et qui n'ont pas réussi à se qualifier pour la Ligue des champions via leur championnat bénéficieraient d'un billet pour la phase de groupes, parmi les quatre places créées.



Cela aurait pu par exemple être le cas cette année de Manchester United, 9e club au classement (105,000 points), qui n'est que 5e de Premier League. Le comité exécutif de l'UEFA prendra une décision le 10 mai, sachant que le projet est toujours à l'étude.



À partir de 2024, 36 équipes, et non plus 32, disputeront la Ligue des champions dans un seul "championnat". Chaque formation jouera dix matchs contre dix adversaires différents. Les huit premières équipes au classement général seront qualifiées pour les huitièmes de finale, tandis que celles classées entre la 9e et la 24e disputeront un barrage pour tenter de les rejoindre. Les équipes qui termineront 25e ou au-delà seront éliminées sans être reversées en Ligue Europa.



Ce nouveau format alourdira davantage le calendrier mais serait une aubaine pour les clubs français, qui bénéficieraient de trois ou quatre places qualificatives.