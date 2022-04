​Ligue des champions : Mendy et les Blues pour renverser le Real Madrid

Champion d’Europe en titre, Chelsea est donc dans une situation défavorable en quart de final retour contre Real Madrid. L’an passé, lors de leur conquête de la Coupe aux grandes oreilles, les Londoniens n’avaient jamais eu à réaliser ce type d’exploit. Malmené lors de la première période de l'aller, Chelsea a encaissé 2 buts sur des contre-attaques par l’intermédiaire d’un excellent Benzema.



Comme souvent dans les grandes affiches, Kai Havertz a été le Londonien le plus en vue et a redonné espoir à son équipe en inscrivant un but juste avant la pause. Réputé pour sa solidité, Chelsea s’est ensuite fissuré et Edouard Mendy s’est montré coupable d’une grossière erreur en début de seconde période, ce dont a profité l’opportuniste Karim Benzema pour aggraver le score.



Après avoir connu deux revers consécutifs face à Brentford (1-4) et contre le Real Madrid (1-3), les Blues n’ont pas fait dans la demi-mesure au St Mary's Stadium en surclassant Southampton (6-0) samedi, avec notamment un doublé de Timo Werner.



Ce soir, l’heure est venue pour Edouard Mendy de prendre sa revanche sur l’attaquant du Real Madrid qui a violé ses cages à quatre reprises en autant de confrontations. L’année dernière sur la même pelouse de Bernabeu, en demi-finale aller de C1 (1-1), Benzema avait réussi à faire trembler les filets de Mendy.



Pour espérer se qualifier pour la 2ème fois de suite en demies et continuer à défendre leur titre, les coéquipiers d’Edouard doivent marquer au moins deux buts sans en encaisser.