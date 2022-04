​Ligue des champions: le Real de Benzema assomme Chelsea d’Edouard Mendy

Chelsea, tenant du titre en Ligue des champions (C1), a subi la loi du Real Madrid, club le plus distingué dans cette compétition (13 sacres), ce 6 avril 2022 à Londres, en quart de finale aller de la C1.

Les Londoniens se sont noyés sous une pluie battante et les coups de génie de Karim Benzema.



L’attaquant français a en effet récidivé, un mois après avoir déjà signé un triplé face au Paris Saint-Germain (PSG) en huitième de finale retour.



A la 21e minute, sur une contre-attaque et une-deux avec Vinicius, le Brésilien adresse un centre tendu à Benzema. Celui-ci catapulte le ballon dans la lucarne d’un coup de tête puissant : 0-1.

Trois minutes plus tard, sur un centre instantané du milieu croate Luka Modric, Benzema place un nouveau coup de tête imparable pour Edouard Mendy : 0-2, 24e. Le gardien de but sénégalais grimace de frustration.



Mais le champion d’Afrique n’est pas au bout de ses peines. Peu après la pause, le portier de Chelsea adresse une passe trop molle au défenseur allemand Antonio Rüdiger. Benzema intercepte la balle et la glisse au fond des filets : 1-3, 46e.



Avec ce coup du chapeau, l’ancien Lyonnais devient au passage le quatrième joueur de l’histoire de la Ligue des champions à dépasser la barre des 80 buts, après Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Robert Lewandowski.