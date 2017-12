​Ligue1 - 6e journée: Casa Sport - Jaraaf, à l’affiche

Pour le compte de la 6 ème journée de la Ligue 1, les amateurs ne vont pas être déçus. Le hasard du calendrier offre des rencontres alléchantes. La première est sans aucun doute le clasico du championnat, entre le Casa sport de Ziguinchor et le Jaraaf de Dakar.



La rencontre prévue cet après-midi, le club sudiste reçoit les "Dakarois" au Stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor dans un match qui oppose 2 formations qui luttent pour sortir d’une mauvaise passe.



Casa Sport (11e, 4 points) n’a plus savouré le goût du succès depuis la 1ère journée ( 2-0 contre l’AS Douane). 8ème avec 7 points, le club de la Médina n’est pas au mieux de sa forme. Il a enregistré une seule victoire lors de ses 3 dernières sorties (2-1 contre Dakar Sacré-Cœur).



Ce samedi, au Stade Caroline Faye de Mbour, Mbour Petite Côte (5e, 8 points) reçoit Niarry Tally (4e, 9 points). Les "Galactiques" restent sur 3 succès de rang sans encaisser le moindre but. Alors que les "Pélicans" brillent offensivement avec 5 buts inscrits en 2 sorties.



Au Stade Amadou Barry, on a droit à une rencontre entre Diambars et Teungueth FC, 2 équipes plutôt mal en point depuis le début du championnat de Ligue 1. La formation rufisquoise qui ne totalise que 2 victoires en 5 matchs de championnat, occupe la 10 ème place. Les "Académiciens" sont l’une des 2 seules équipes à ne pas avoir encore connu la victoire depuis le démarrage de la saison.





Voici le programme de la 6 ème journée

Samedi 30 décembre

Aline Stoé Diatta (Ziguinchor)

16h30 Casa Sport- Jaraaf



Stade Caroline Faye (Mbour)

16h30 Mbour Pc –Niarry Tally



Amadou Barry (Guédiawaye)

16h30 Teungueth FC-Diambars



Dimanche 31 décembre

Stade LSS

16h30 Dakar Sacré-Cœur –Linguère

18h00 AS Douanes- Stade de Mbour



Stade Lamine Gueye (Kaolack)

16h30 Sonacos-Génération Foot