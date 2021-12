​Lille: l'agent de David annonce qu'il partira l'été prochain

Invité de Radio Canada mardi, Nick Mavromaras, agent de Jonathan David, a annoncé qu'il quittera le club l'été prochain. Tout ne dépend pas de lui puisque l'attaquant canadien est lié avec le Losc jusqu'en 2025. Mais il assure qu'il dispute sa dernière saison avec le Losc.



"Pour nous, l’objectif est de terminer la saison à Lille, mais ce sera sa dernière saison là-bas pour plusieurs raisons. Je pense que la Premier League est une belle option pour lui. Je pense qu’il aime beaucoup l’Espagne aussi parce qu’il aime le feeling du ballon et les joueurs très techniques. Ces deux ligues sont une grande priorité pour lui, mais on n'exclut rien. On ne sait jamais, avec le Paris Saint-Germain ou les grands clubs italiens. C’est normal que tous ces grands clubs soient intéressés par le meilleur buteur de la Ligue 1, mais je peux vous dire qu’aujourd’hui, il n'y a aucune offre officielle", a-t-il déclaré, rapporte RMC Sport.