​Linguère : deux adolescents de 15 et 12 ans arrêtés pour "viol collectif" sur une fillette de 11 ans

Âgés respectivement de 15 et de 12 ans, les nommés B.S. et S.S. domiciliés dans le village de Khogué dans l'arrondissement de Barkedji (département de Linguère), sont actuellement entre les mains de la justice. Ces deux adolescents sont accusés de "viol collectif" sur une fille mineure de 11 ans.



Selon nos confrères du journal ‘’L'Observateur’’, les faits se sont déroulés mardi dernier. Ce jour-là, il était environ 16 h quand la fillette, A.S. qui avait le corps couvert de poussière, est rentrée chez elle en pleurant à chaudes larmes. Peinant à s'exprimer correctement, elle s'est retirée dans un coin. Ayant remarqué que sa fille se trouvait dans un état lamentable, sa maman l'a pressée de questions pour se faire une religion sur l'attitude qu'elle a adoptée. Entre deux sanglots, la victime présumée, a révélé à sa maman qu'elle a été violée par deux adolescents qu'elle a formellement identifiés.



Elle est revenue dans les moindres détails sur sa mésaventure. N'en croyant pas à ses oreilles, sa maman l'a conduite à l'hôpital départemental de Linguère pour se faire une idée sur les graves révélations de sa fille. Après avoir consulté sa patiente, la gynécologue a attesté qu'elle a subi une défloraison hyménale. Le certificat médical en main, la bonne-dame s'est rendue à la Brigade de gendarmerie pour porter plainte contre les deux mis en cause. Les hommes en bleu ont effectué le transport au village de Khogué pour procéder à l'arrestation des deux adolescents. Interrogés sur les faits qui leur sont reprochés, les deux adolescents ont reconnu tous les faits.



À l'issue de la durée légale de leur garde à vue, les deux mis en cause, poursuivis pour "viol collectif", ont été déférés vendredi dernier au Parquet de Louga. Ayant fait l'objet d'un retour de parquet, ils seront certainement entendus ce lundi par le Juge d'instruction.