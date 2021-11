​Linguère : le village de Daïly ravagé par le feu

Un incendie d’une rare violence s’est déclaré au village de Daïly, aucune perte en vie humaine n’a été déclarée. Mais les dégâts matériels son énorme. « Les flammes ont tout emporté. Il n’y a plus rien ici. Nous avons perdu tous nos biens. Il y a eu 12 cases qui ont été réduites en cendres. Et plus de 4 millions de F CFA sont partis en fumée », a déclaré leur porte-parole.



Les sinistrés appellent Macky Sall à leur venir en aide. « Nous les habitant de Daïly, nous sommes fatigués. Nous demandons au Président de nous donner un forage pour étancher nos soifs. Si le feu à fait autant de dégâts, parce qu’il n y a pas d’eau dans ce village pour l’éteindre. Nous demandons au Président Macky Sall de nous venir en aide. Nous allons jusqu'au village de Dépré ou Touba Boustane, distant de 10 km pour trouver le liquide précieux », clament-ils au micro de Walf radio.