​Liste des « Lions » contre la Namibe : Bamba Dieng et Bouna Sarr intègrent la Tanière

Fidèle à ses principes dans le choix de ses hommes, Aliou Cissé a apporté quelques changements pour son groupe pour la double confrontation avec la Namibie comptant les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Le sélectionneur est resté sur la lignée de 26 joueurs comme lors de la dernière liste contre le Togo et le Congo.



De nouvelles têtes y figurent sur la liste des 26 sélectionnés. Il s’agit du défenseur de Bayern Munich, Bouna Sarr et de l’attaquant de l’Olympique de Marseille, Bamba Dieng. Le secteur des gardiens n’a pas connu de changement. Edouard Mendy Alfred Gomis et Seyni Dieng sont présents dans la liste.



Bouna Sarr pour apporter du sang neuf sur le couloir droit

Le sélectionneur national a convoqué 9 défenseurs. On note la présence des cadres comme Kalidou Koulibaly, Cheikhou Kouyaté, Abdou Diallo, Saliou Ciss, sans oublier les habitués Pape Abdou Cissé, Fodé Ballo -Touré, Abdoulaye Seck convoqué. Le latéral droit du Bayern Munich, Bouna Sarr intègre pour la première fois la Tanière des « Lions », Ibrahima Mbaye l’accompagne dans la liste.



Au milieu de terrain, Aliou Cissé a convoqué les mêmes joueurs contre le Togo et le Congo (Idrissa Gana Gueye, Moustapha Name, Loum Ndiaye, Krépin Diatta, Pape Matar Sarr et Nampalys Mendy).



Bamba Dieng récompensé

En attaque, le trio Sadio Mané, Boulaye Dia, Ismaila Sarr figure dans la liste.

Famara Diedhiou et Habib Diallo sont convoqués. Keita Baldé a fait son retour dans la Tanière. Le jeune attaquant de Marseille, Bamba Dieng figure dans la liste du technicien sénégalais, une grande nouveauté pour ce joueur formé au FC Diambars. L’attaquant de l’Olympique de Marseille est récompensé de sa forme actuelle en Ligue 1. Bamba Dieng a inscrit 3 buts en 5 rencontres de Ligue 1.