​Litige foncier à Dias : les populations chargent l’Etat du Sénégal

« Pas un seul m2 ne sera affecté à quelconque communauté ». Avertissement des populations de la localité après la sortie du maire. Elles ont marché pour alerter les autorités. L’Etat du Sénégal accusé être le principal dilapideur.



« Depuis ces derniers temps, la communauté Safi est attaquée de tout bord. Nous nous sommes levés pour dénoncer et protester contre l’accaparement injustifié de nos terres. Mais également l’attribution illégale de nos terres en faveur d’autres personnes. C’est ça que la population ne peut plus accepter », a indiqué leur porte parole.



Poursuivant, il ajoute: « Au niveau de Dias, la communauté a tout donné à l’Etat du Sénégal. L’aéroport à 2200 ha, aujourd’hui, c’est revenu à 8 000 ha. Ont risque de disparaître si on laisse l’Etat faire. Si les autorités font la sourde oreille, l’affrontement sera inévitable », livre Walf radio.