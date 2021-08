​Litige foncier à Médina Wandifa: des populations accusent la municipalité de lotissement irrégulier et dénoncent l’inaction de la DESCOS

Des populations de Médina Wandifa accusent la municipalité de lotissement irrégulier, et dénoncent un manque de réaction de la DESCOS. Elles exigent aussi la libération de leur compagnon Sadio Seydi mis aux arrêts pour avoir dénoncé un lotissement irrégulier.



« Depuis le 25 juillet dernier, le Procureur de Sédhiou a procédé à l’arrestation d’un des nôtres. Ce dernier n’a rien fait d’extraordinaire que de s’opposer à un lotissement irrégulier qui n’a pas été autorisé. Parce que le procureur n’a pas été courageux. Si j’étais à sa place moi, je dirais Sadio, tu as défié l’autorité. Nous sommes tous derrière notre camarade dans ce combat. Pour dire qu’on ne va jamais accepter ce lotissement qui n’est pas autorisé. Pour intimider la population, on procède à l’arrestation de Sadio Seydi, pour mettre sur son dos des accusations qui ne sont pas fondées. Pour dire qu’il a détruit des biens qui appartiennent à autrui, et menacé quelqu’un de mort », a déclaré Bacary Faty leur porte parole.



Poursuivant ses propos, il dénonce le mutisme de la DESCOS. « Ce qui nous a conduits dans tout ça, c’est l’inaction de la DESCOS. Parce que depuis le 7 janvier 2020, nous avons déposé une plainte de dénonciation devant leur direction. Mais depuis cette date, elle n’a posé qu’un seul acte, c’est d’effectuer un déplacement depuis le 14 février 2020. Après cette date, c’est l’inaction totale », fulmine Bacary Faty au micro de Walf radio.