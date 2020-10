​Litige foncier à Ouakam : Farba Ngom accusé de spoliation en complicité avec la DESCOS

Farba Ngom, est accusé de spoliation foncière en complicité avec la Direction de la Surveillance et du Contrôle de l'Occupation du Sol (DESCOS) à Ouakam. Les plaignants parlent d’abus de pouvoir de la part du Député et promettent de faire face.



«Il est venu prendre nos terres illégalement. Et nous avons des preuves. Nous avons le lotissement en 2008. Farba Ngom veut faire un abus de pouvoir. Il avait déjà trouvé un mur qu'on avait construit sur ce site qu'il a détruit pour en faire un fondement, qui a causé la séparation de terrain. Donc il veut se baser sur ça pour dire qu’il n’a pas construit sur notre site. Ce qui est faux », soutient Adama Diop leur porte-parole.



Mieux ajoute Adama Diop au micro de Walf radio : « Il a amené la DESCOS pour pouvoir construire son terrain. Nous étions sur place pour lui dire que cela n’est pas légal. Le terrain nous a été réquisitionné en 2015. Les preuves sont belles est bien là-bas. On ne se laissera pas faire ».