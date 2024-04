​Litige foncier : le torchon brûle dans la commune de Keur Mousseu

Les tensions montent à Keur Mousseu entre un promoteur immobilier et un agrobusinessman qui se disputent des hectares de terres dans cette partie du département de Thiès (70 kilomètres de Dakar). Les populations de ladite localité sont sorties massivement vendredi. Ainsi, l’autoroute à péage a été barrée à hauteur de Kirène par les travailleurs de Qualité Végétale Sénégal (Qvs).



À en croire nos confrères du journal le ‘’quotidien’’, le nœud du problème réside dans le fait que l’agro-businessman détient dans cette zone quelque 65 ha qu’il veut étendre à 110 ha. Malheureusement, l’extension que ce dernier veut mener empiète sur les 185 ha de Qualité Végétale Sénégal (Qvs) qui avait, par un protocole du ministre de l’Environnement d’alors, Abdou Karim Sall, acquis ce périmètre. Ledit protocole qui date de 2019 avait attribué à Qvs 185 hectares qu’elle doit exploiter pendant 25 ans. Ce que ne veut pas entendre le promoteur immobilier Tidiane Diawara, cité par Mbaye Seck, conseiller technique en communication de Qvs.



Le promoteur immobilier en question est venu avec un décret lui concédant 65 hectares qu’il veut étendre à 110. Résultat des courses, Qvs dit niet. Des affrontements entre employés de Qvs et les gardiens du site ont été signalés et des pneus brûlés par les travailleurs. À noter que le promoteur immobilier a déjà borné plusieurs hectares. Mais, plus de peur que de mal, ce dernier qui attendait ce matin l’arrivée de la Dscos a dû rebrousser chemin suite à l’intimidation des travailleurs de Qvs.