​Litige foncier portant sur 30 millions F Cfa: un avocat du cabinet de Me Sidiki Kaba arrêté

Me Souleymane Niang, avocat officiant au cabinet du ministre des Forces armées, Me Sidiki Kaba, a été arrêté mercredi, par la Division des investigations criminelles (DIC). Son arrestation fait suite à une instruction du procureur de la République, en exécution d’une contrainte par corps.



L’avocat en question a été cité dans un litige foncier portant sur 30 millions Fcfa. Poursuivi pour escroquerie et abus de confiance, il a été placé sous mandat de dépôt à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Thiès.



Selon le quotidien Tribune, qui donne l'information dans son édition de ce jeudi, l’affaire remonte à début 2002, suite à un jugement d'hérédité du tribunal de Grande instance de Thiès, ordonnant la liquidation et le partage, par le cabinet de Me Sidiki Kaba, de l'immeuble de feu Mamadou Mbacké Fall, décédé en 1971.