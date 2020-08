​Litiges fonciers entre le ICS et les populations de Tobène: le Coordonnateur adjoint du Forum civil interpelle l'Etat

Le litige foncier qui oppose les villages de Tobène (Méouane) et les Industries Chimiques du Sénégal (ICS), s’est invité à l’atelier de recherche sur les indicateurs de développement durable dans le département de Tivaouane. Abdou Aziz Diop coordonnateur adjoint du Forum civil parle d’une situation de pourrissement qu’il faut juguler. Il dénonce le comportement des industriels et interpelle l’Etat.



« Cela est une situation récurrente. Et je pense qu’elle découle de plusieurs facteurs. Dans le nouveau code minier de 2016, il y a l’article 94 qui parle du respect des droits humains, des droits socio-économiques, des droits environnementaux. Mais de ce qu’on voit, les entreprises foules au pied les droits des populations qui sont sans voie de recours. C’est une situation que l’Etat doit prendre à bras-le-corps », dénonce Abdou Aziz Diop.



Ibrahima Ndao, Sous-préfet de l’arrondissement de Méouane estime que les derniers rebondissements de cette affaire auraient dû ne pas avoir lieu, rapporte i-Radio.