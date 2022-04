​Liverpool : Sadio Mané dépasse Steven Gerrard au nombre de buts marqués en Ligue des champions

Le Portugal est décidemment un pays qui réussit bien à Sadio Mané. Sur les trois déplacements antérieurs, il avait inscrit 5 buts et une passe décisive. Une nouvelle fois en voyage au pays lusophone, mais cette-fois du côté du stade de la Luz, l’enfant de Bambali a perpétué cette tradition en trouvant une nouvelle fois le chemin des filets.



Les Reds, vainqueurs de la C1 en 2019 mais éliminés par le Real Madrid à ce stade de la compétition la saison dernière, ont ouvert le score sur corner par Konaté (17e), avant que Mané (34e) ne fasse le break avant la fin de la première période. Son 3ème but en 9 matchs de C1 cette saison, qui met une disette de quatre matchs sans marquer.



Selon « Stades » cette nouvelle réalisation permet à l’international sénégalais de dépasser Steven Gerrard au nombre de buts marqués en Ligue des champions (22). Il l’a réussi en 51 matchs, contrairement à la légende des Reds, qui a disputé 73 pour atteindre ce nombre. Mané occupe la deuxième place du classement des meilleurs buteurs du club de la Mersey. Seul Mohamed Salah fait mieux que lui (34 buts).



Avec ce 13ème but marqué en phase à élimination directe de C1, il devient le 2ème meilleur buteur africain derrière Didier Drogba (14), mais devant Mohamed Salah (11). Mané est également entré dans l’histoire en devenant le joueur ayant marqué le plus de buts (6) chez les clubs portugais dans l’histoire de la Ligue des Champions.