​Loi sur Criminalisation du viol et de la pédophilie: les femmes juristes vilipende le gouvernement

Les membres de l’Association des Juristes du Sénégal (AJS) sont montés au créneau, ce mercredi pour dénoncer une manipulation du gouvernement qui, selon elles, faisait croire à l’adoption d’un projet de loi portant criminalisation du viol et de la pédophilie. Face à la presse, elles ont soutenu que dans le projet de loi adopté par le gouvernement, le viol reste toujours un délit au Sénégal.



Selon la présidente d’honneur de l’AJS, Dior Fall Sow, il y a un mois, le président de la République avait annoncé que le viol et la pédophilie seraient désormais criminalisés au Sénégal. Mais dans le projet de loi récemment examiné et adopté en Conseil des ministres, on relève des non-dits et des incohérences qui prouvent que le viol ne sera pas criminalisé.



« Le président de la République avait été clair, suite à la série de viols suivis de meurtres enregistrée au mois de mai dernier au Sénégal. Il avait demandé que le viol soit criminalisé de même que la pédophilie. Nous avons vu le projet de loi et nous nous sommes rendus compte que le viol n’est pas criminalisé, puisque les peines qui s’appliquent au crime ne l’ont pas été aussi bien pour le viol que la pédophilie. Nous sommes restées au même stade que la loi 1999 », a dénoncé l’ancienne magistrate Dior Fall Sow.