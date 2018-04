​Loi sur le parrainage : l’opposition poursuit le combat devant la justice de la CEDEAO et l’Union Africaine

Le Front Démocratique et Social de Résistance Nationale (FRN) ne compte pas se laisser faire. Il prévoit de saisir la Cour de la CEDEAO et de l’Union Africaine pour faire barrage la loi sur le parrainage votée le 19 avril dernier.



«Il a été demandé à la commission juridique de prendre toutes dispositions utiles pour introduire un recours devant les juridictions compétentes au niveau national comme au niveau de la CEDEAO et l’Union Africaine pour faire barrage à cette forfaiture», ont-ils informé.



Me Madické Niang et Cie ont décidé «d’élargir et de consolider les rangs du FRN tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, en créant des structures de lutte prioritairement au niveau des départements de la capitale et des autres grandes villes».



En marge de la rencontre des leaders FRN tenue au siège de Bokk Gis Gis l’un de ses partis membres, au lendemain des manifestations contre le parrainage, ils ont annoncé «une seconde journée de résistance nationale aux abus de pouvoir répétés d’un régime de dictature, de prédation et de piétinement des droits démocratiques et sociaux des populations. La date et les modalités pratiques de cette action seront précisées ultérieurement».