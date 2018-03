​Louga : Les cas d’enlèvement des enfants installent la psychose au sein des populations

« C’est vraiment triste si c’est avéré. C’est vraiment regrettable. Et cela interpelle toute la communauté, aussi bien les autorités, les parents, les enseignants et les familles. Parce que un enfant a besoin de la protection et de la sécurité », a déclaré cette mère de famille.



« Un jour ma fille est revenu de l’école les larmes aux yeux. Et quand je lui ai demandé ce qui ce passe elle m’a dit que quelqu’un a pris ses boucles d’oreille. Il ne faut jamais laisser son enfant aller tout seul à l’école, sans être accompagné. Certains préfèrent donner leurs enfants de l’argent pour qu’ils cherchent une moto Jakarta pour rentrer. Ce que je trouve irresponsable », a soutenu un père de famille.



Birame Tall va plus loin. Ce conseiller municipal soupçonne des politiciens qui à l’approche des élections sont prêts à tout pour arriver à leur fin. " La réunion des francs maçons et l’approche de la présidentielle de 2019, il faut s’attendre à tout. Parce que si on prend l’enfant qu’on a tué à Touba. Tout le monde dit que ce sont des sacrifices humains"



Ndèye Marième Ndiaye pense autrement. Cette dame qui parle de rumeur estime que ce débat n’a pas sa raison d’être. « Je n’ai pas encore vu quelqu’un qui m’est très proche me dire qu’on a volé son gosse. On me parle de 4x4 noirs et de 4x4 blindé, mais actuellement à Louga aucun cas d’enlèvement n’a été enregistré . J’habite non loin de la gendarmerie et de la police, et jusqu’à et j’ai l’habitude de passer chaque matin là-bas, ", a-t-elle souligné.



Les autorités et les parents sont appelés à plus de vigilance pour parer à toute éventualité « Je conseille aux chefs d’établissements de prendre toutes les dispositions nécessaires. Parce qu’à chaque porte d’entrée d’établissement, l’accès est donné à tout le monde pour récupérer les enfants. Les autorités sont certainement informées. Mais, il faut sensibiliser encore plus les familles par rapport à la protection des enfants. Parfois je vois des petits enfants aller toute seule à l’école sans être accompagné. Sur le chemin du retour également c’est la même chose », a souligné ce père de famille.



En tout état de cause, ce phénomène devenu récurrent reste une préoccupation majeure qui interpelle tous les Lougatois, nous rapporte Walf FM.