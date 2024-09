​Louga : deux frères démarcheurs de visas condamnés à 6 mois de prison ferme pour escroquerie

Deux frères, Mahamadou Madické et Mouhamadou Sow, spécialisés dans l'obtention de visas pour des candidats à l’émigration vers l’Europe, ont été condamnés à six mois de prison ferme pour « escroquerie ». Ils avaient perçu plusieurs millions de francs de la part des candidats en promettant de leur fournir des visas. Les deux accusés ont comparu mercredi 4 septembre devant le Tribunal de grande instance de Louga (nord-ouest), où ils ont été jugés.





Selon L’Observateur, les deux frères sont poursuivis pour « escroquerie sur plusieurs millions », en promettant à des candidats des visas pour rallier l’Europe ou le Canada. En effet, ils avaient réussi à arnaquer un nombre incalculable de personnes.



Face au juge, les mis en cause ont reconnu les faits et ont plaidé coupable. Le petit frère Mahamadou Sow (né en 1991) condamné auparavant pour les mêmes faits s’est défendu comme il le pouvait : « C’est mon grand frère, Mouhamadou M. Sow qui m'avait chargé de récupérer les 650 mille FCFA auprès de la dame A. Ly. Je reconnais avoir accompagné le jeune M. Mb. Jusqu’à l'aéroport le jour où il devrait prendre un vol à destination du Canada. Je voulais juste aider mon grand-frère, un démarcheur de visa notoirement connu à Louga. Il a déjà fait ses preuves. Je sais qu'il voulait juste aider les candidats à l'émigration, mais vu la lourdeur des procédures, ces derniers ont porté plainte, ne pouvant plus attendre... ».





Le prévenu a été démenti par la partie civile, A. Ly. Qui a déclaré avoir remis un million en deux montants au démarcheur, Mouhamadou M. Sow. Elle explique : « Une connaissance m'avait mis en rapport avec Mouhamadou Sow afin qu'il me trouve un visa pour le Canada. Nous étions tombés d'accord sur la somme de 5 millions. Je lui ai donné une avance d'un million. Quelques jours après, il m'a appelée pour me demander de lui envoyer de l'argent pour qu'il délivre une prise en charge…Je me suis rapprochée de l'ambassade du Canada à Dakar où on m'a appris que mon dossier ne se trouvait pas dans leurs archives. J'ai compris que j'ai été arnaquée. Au cours de mes investigations, j'ai appris que Sow a été arrêté par la gendarmerie et envoyé en prison à Louga, c'est pourquoi j'ai porté plainte contre lui », renseigne le quotidien du Groupe Futurs Médias.



Par ailleurs, une autre victime aux initiales de M. Mb. avait également remis 4 millions au démarcheur qui n’a pas respecté son engagement. « Après avoir encaissé mon argent, il voulait que je passe par Nicaragua, ce que j'ai refusé. C'est son petit frère qui m'a accompagnée jusqu'à l'aéroport », a-t-elle expliqué.



Pour mieux réussir leur coup. Ils avaient tout planifié. Ils voulaient juste m'arnaquer et ils l'ont réussi».



Cependant, Mouhamadou M. Sow a contesté les faits : « J’ai de l'expérience dans ce domaine. Plusieurs jeunes hommes ont voyagé grâce à moi. Je voulais juste aider ces gens. Je ne suis pas un arnaqueur. J'ai dépensé tout l'argent que j'avais encaissé. Les procédures ont été longues, mais si ces gens n'avaient porté plainte contre moi, aujourd'hui, ils seraient tous en Europe ».





Conscient, qu’ils ne pouvaient faire voyager personne, la partie civile a souhaité que les deux frères soient condamnés à des peines exemplaires. Au final, lors de la délibération, ils ont été condamnés à 6 mois de prison ferme.