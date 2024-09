​Louga : l’ancien directeur de l'Olac envoyé en prison pour avoir mortellement heurté un Jakartaman

Alioune Diop, ancien directeur de l’Office National des Cours d’Eau et Lacs (Olac), a été envoyé en prison à Louga (nord-ouest) après avoir heurté mortellement un conducteur de moto Jakarta. Ces faits se sont déroulés le dimanche 20 août dernier, dans la ville de Louga. Il est poursuivi pour "homicide involontaire, blessures involontaires et de défaut de maîtrise'.



Selon L'Observateur, l’ancien directeur de l'Olac a passé sa première nuit hier lundi 02 septembre, à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de la région de Louga. En effet, l’ancien directeur qui revenait de Touba où il a passé le Grand Magal, faisait mouvement vers la région de Saint Louis (nord). Cependant, en cours de route, à seulement quelques kilomètres de la ville de Louga, le prévenu a tenté un dépassement dangereux sur une ligne continue. Malheureusement, un rabattement tardif sur sa droite et l’irréparable se produit. Une moto Jakarta qui roulait en sens inverse et à grande vitesse s’est retrouvé face à la voiture de Alioune Diop qui a percuté violemment la moto. Le choc est d'une telle violence que l’un des deux jeunes hommes qui étaient à bord de la moto, est décédé sur le coup.



Aussitôt alertés, les éléments de la Brigade mixte de Louga ainsi que les sapeurs-pompiers se sont dépêchés sur les lieux du drame. Le blessé a été évacué à l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye. Par ailleurs, une enquête a été ouverte. Alioune Diop a été d'abord entendu puis libéré sur convocation.



A en croire le journal l’Observateur, les témoins n’ont pas été tendres avec l’accusé, qui a déféré hier lundi à la convocation des gendarmes. L’ancien directeur de l'Olac a été présenté au procureur près le Tribunal de Grande instance de Louga où il a été placé sous mandat de dépôt et poursuivi pour "homicides involontaires, blessures involontaires et défaut de maîtrise". Alioune Diop sera jugé demain mercredi.