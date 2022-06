​Louga: la clinique Yakhady victime d’un cambriolage spectaculaire

La clinique Yakhady située dans la commune de Louga a été victime d’un cambriolage spectaculaire. La structure a été attaquée par 25 personnes fortement armées à bord d’un pick-up. C’est vers 4 heures du matin que les assaillants sont arrivés sur les lieux. Le vigile qu’ils ont trouvé sur place, a tenté de résister, mais il serait très vite maîtrisé et dépouillé. Ils ont ensuite accédé à la salle des infirmières où se trouve la caisse contenant 200 mille F CFA qui a été aussi vidée. Deux infirmières trouvé également sur place ont été dépouillé.



Loin d’être rassasié, les voyous ont décidé de monter au 1er étage pour trouver Dr Fall le propriétaire de la clinique. Mais ce dernier est parvenu à joindre la gendarmerie qui était en patrouille sur les parages. Les pandores arrivent 3 minutes après et ont effectué trois tirs de sommation. La bande prend ainsi la fuite avant de disparaître dans la nature.



Cette attaque n’est que la goutte de trop. Seulement, dans le mois de mai, on peut compter une dizaine de cambriolage ou de cas de vol dans la capitale du Ndiambour. Une enquête est ouverte par la police rapporte Walf radio.