​Louga: la fédération du PDS fustige Oumar Sarr et Cie

La fédération départementale du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) de Louga fustige l'attitude frondeuse de Oumar Sarr et Cie. Lors d’une assemblée générale tenue, mercredi, ils se sont démarqués de l’ex-Secrétaire général adjoint de la formation libérale et de ses collaborateurs.



Cheikh Tidiane Ndiaye et ses camarades de la capitale du Ndiambour ont apporté « leur soutien indéfectible au secrétaire général du PDS, Me Abdoulaye Wade, pour les réformes hardies qu’il vient d’entreprendre en confiant des responsabilités aux jeunes et femmes du parti, en vue de relever le défit de la redynamisation, de la modernisation et de la massification ».



La fédération départementale de Louga a également fustigé, les pensées, les dires et les objectifs de ceux qui prétendent que Karim Meïssa Wade ne peut pas diriger le Pds.



Ils ont déclaré formellement leur soutien et engagement aux côtés de Me Wade pour porter le parti, au pouvoir derrière le frère Karim Wade ». Pour les libéraux du Ndiambour Wade-fils est leur choix, livre « Libération ».