​Louga : le prix du Kg d’arachide "fixé" à 285 FCFA fait polémique entre producteurs et opérateurs

Le prix du Kg d’arachide fixé à 285 F CFA fait polémique entre producteurs et opérateurs à Louga, suite à la sortie du Directeur de la SONACOS. Le Président des Forces Paysannes, lors d’une visite à Louga, parle d’une erreur de Communication. Et précise que le kg au producteur reste toujours à 250 F CFA.



« Je voudrais également attirer l’attention de nos compatriotes producteurs que le Directeur de la SONACOS n’avait pas été compris, vous n’avez pas bien entendu, quand il s’exprimait sur le prix d’achat du kg d’arachide. Les 285 F CFA dont il parlait hier, c’est le prix au niveau de l’usine. Mais au niveau des points de collecte ou le producteur livre aux opérateurs, le kg est fixé à 250 F CFA », a indiqué Aliou Dia.



Le Président des Forces Paysannes, M. Dia, se voulant plus clair, explique : « l’opérateur qui a acheté à 250 F CFA au point de collecte, alors qu’il fait une manutention, qui paye un peseur, paye le transport, subit les frais d’abattement, on lui donne maintenant une marge de 35 F CFA. Donc les 35 F CFA de l’opérateur seront ajoutés sur les 250 que le producteur a déjà enregistré, ce qui fait les 285 F CFA», raconte-t-il sur es ondes de Walf radio.