​Louga: les travailleurs de l’hydraulique tirent à boulet rouge sur la gestion de l’Ofor

Le Syndicat National des Travailleurs de l’Hydraulique exige l’audit de l'Office des Forages Ruraux (OFOR) avant sa radiation. En rassemblement à Louga, ces travailleurs soutiennent que l’OFOR a échoué sur tous les plans par rapport à son cahier de charge.



« Il y a de sérieux problèmes au niveau de l’hydraulique. Les travailleurs sont les parents pauvres de l’administration. Même les mendiants à Dakar son plus nantis que les travailleurs d'hydraulique. Le président devait supprimer l’Ofor. Il faut l’auditionner d’abord après le supprimer. C’est un bouffeur d’argent », fulmine Yelli Coulibaly, secrétaire général du SNTH.



Pour ces travailleurs, l’échec de l’OFOR dans la gestion des forages ruraux n’est plus à démontrer. La situation exécrable du personnel en est une parfaite illustration. M. Coulibaly accuse Mansour Faye et Lansana Gagny Sakho, respectivement ministre de l’hydraulique et Directeur d’OFOR d’alors d’avoir fait des recrutements pléthoriques inexpérimentés et non-efficients.



Toutefois, ces travailleurs demandent l’application du décret 2014-535 du 24 avril 2014 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Office des Forages Ruraux. Le syndicat des travailleurs de l’hydraulique tenaient un rassemblement dans les locaux du service régional de ladite institution. Selon Walf radio, ils comptent déposer sur la table du ministre de tutelle, leur proposition pour une solution à tous ces problèmes.